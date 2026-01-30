In der Tarifauseinandersetzung zu Warnstreiks aufgerufen. Am Montag könnte es in Thüringen zu Einschränkungen kommen.

Erfurt - Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr Thüringens müssen am Montag mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat während der laufenden Tarifverhandlungen für den ganzen Tag zu Warnstreiks bei kommunalen Verkehrsunternehmen aufgerufen. Befristete Arbeitsniederlegungen soll es auch in anderen Bundesländern geben.

Betroffen in Thüringen sind nach Gewerkschaftsangaben kommunale Verkehrsunternehmen in Erfurt, Jena, Gera, im Saale-Holzland-Kreis, im Kyffhäuserkreis, in Mühlhausen, Sondershausen, im Unstrut-Hainich-Kreis, in Gotha, Weimar und im Weimarer Land.

Verdi begründete die Aktion in Thüringen damit, dass die erste Verhandlungsrunde zum Tarifvertrag Nahverkehr ohne

Ergebnis geblieben sei - die Arbeitgeber wollten sogar eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen mit einer längeren Arbeitszeit erreichen. „Die gleichzeitig vorgeschlagene Entgelterhöhung ist so gering, dass die Beschäftigten durch die Verlängerung der Arbeitszeit sogar

eine Kürzung ihres Stundenlohns hinnehmen müssten“, erklärte Verdi.