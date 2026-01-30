Frost, rutschige Straßen und Schulausfälle: Wie der Winter das öffentliche Leben in Niedersachsen und Bremen beeinflusst – und wo Busse trotzdem planmäßig fahren.

Hannover/Bremen - Das frostige Wetter führt weiter zu glatten Straßen und Herausforderungen im Straßenverkehr. Der Verkehrsclub ADAC warnte zum Beispiel für die Landkreise Region Hannover, Göttingen und Osnabrück vor Straßenglätte und Schneefall am Morgen.

Die Autobahn 7 wurde nach einem Unfall mit drei beteiligten Sattelzügen bei Soltau in Fahrtrichtung Hamburg vorübergehend voll gesperrt. „In vielen Bereichen haben wir glatte und rutschige Straßenverhältnisse - bitte fahrt vorsichtig und plant mehr Zeit ein!“, schrieb die Polizei Heidekreis.

Bereits in der Nacht kam es zu einigen Unfällen auf glatten Straßen, wie die Polizei mitteilte. Demnach blieb es in den meisten Fällen bei Blechschäden. Besondere Vorsicht ist auf Nebenstraßen geboten, die mitunter - wie zum Beispiel in Lüneburg und Achim - nicht geräumt wurden.

Mancherorts kein Präsenzunterricht

Wegen des Wetters gibt es in fünf Landkreisen keinen Präsenzunterricht. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale fällt im Emsland, in der Stadt und dem Kreis Osnabrück, im Landkreis Cloppenburg und Grafschaft Bentheim der reguläre Schulunterricht aus. Schulbusse fahren nicht. Mitunter haben die Schülerinnen und Schüler Distanzunterricht.

Busse fahren vielerorts

Im öffentlichen Nahverkehr waren am Freitagmorgen keine großen Beeinträchtigungen wegen des Winterwetters bekannt. In der Landeshauptstadt Hannover wurden wegen Schneefalls am Morgen allerdings manche Bushaltestellen nicht angefahren.

In anderen Städten fuhren Busse nach Plan. So teilten etwa die Göttinger Verkehrsbetriebe auf ihrer Homepage fröhlich mit: „Freie Fahrt! Aktuell gibt es keine Einschränkungen und Fahrtausfälle aufgrund des Winterwetters. Wir fahren nach Fahrplan!“ Am Donnerstagnachmittag war der Betrieb aufgrund glatter Straßen eingestellt worden.

Auch in Osnabrück fuhr der Linienverkehr trotz des Schulausfalls im Stadtgebiet nach dem regulären Fahrplan, im Landkreis nach dem Ferienfahrplan. An üblichen Gefahrenstellen könne es zu Einschränkungen kommen, teilten die Stadtwerke Osnabrück mit.

Weiter niedrige Temperaturen und Schnee erwartet

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt frostig. Die Temperaturen liegen heute vielerorts zwischen null und minus einem Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Mitunter schneit es, die Meteorologen erwarten allerdings nur geringe Neuschneemengen von wenigen Zentimetern.