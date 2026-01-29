Ein Mann soll gerade an eine Hauswand uriniert haben, da greift ihn ein Unbekannter an. Erst mit Fäusten und dann mit einer Waffe.

Berlin - Mit einer Schreckschusspistole hat ein Unbekannter einem 25-Jährigen ins Gesicht geschossen. Der Mann war nach Polizeiangaben gerade dabei, an die Fassade eines Berliner Wohnhauses zu urinieren, als er angegriffen wurde: erst mit mehreren Faustschlägen, dann mit der Waffe. Zeugen der Tat am Mittwoch in Reinickendorf alarmierten Polizei und Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe.

Der Verletzte wurde laut Polizei zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter flüchtete.