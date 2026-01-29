Ab über den Atlantik: Timo Werner verlässt RB Leipzig wie erwartet und spielt künftig in den USA. Der Stürmer bleibt aber noch einige Wochen in Leipzig.

Leipzig - Timo Werner verlässt Fußball-Bundesligist RB Leipzig erwartungsgemäß und sucht sein Glück in den USA. Der Ex-Nationalspieler wechselt in die MLS zu den San José Earthquakes, wie die Sachsen bekanntgaben. Der Vertrag des Angreifers, der sportlich keine Rolle mehr bei RB spielte, wäre im Sommer ausgelaufen.

In den kommenden Wochen wird sich Werner bei RB noch fit halten, ehe er Mitte Februar in die USA reist. Beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 15. Februar wird Werner offiziell verabschiedet. Die MLS-Saison beginnt für San José am 22. Februar mit dem Heimspiel gegen Sporting Kansas City.

„Leipzig ist für mich mehr als eine Station meiner Karriere. Hier habe ich besondere Momente erleben dürfen, große Spiele gespielt und unvergessliche Emotionen gespürt“, sagte Werner und blickte auf seine neue Aufgabe: „Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen.“

Wohl Top-Verdiener in San José

Im vergangenen Sommer stand für den 29-Jährigen ein Wechsel zu den New York Red Bulls im Raum, doch Werner entschied sich für einen Verbleib in Leipzig. Dort kam er auf drei Kurzeinsätze und insgesamt nur etwas mehr als zehn Bundesliga-Minuten.

Bei San José dürfte Werner zu einem Top-Verdiener der Mannschaft werden. Für den Schwaben ist ein Platz als sogenannter Designated Player vorgesehen, womit das Gehalt frei verhandelbar ist. Sportlich sind die Earthquakes kein Aushängeschild der MLS, die Franchise verpasste in den vergangenen Saisons die Playoffs.

Werners zweite Zeit in Leipzig endet damit erfolglos. Der 57-malige Nationalspieler war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Sachsen zurückgekehrt. Zwei Jahre zuvor war Werner für 53 Millionen Euro nach England gegangen. An seine erfolgreichste Zeit, als er in der Bundesliga-Saison 2019/20 28 Tore erzielte, konnte er nicht wieder anknüpfen.