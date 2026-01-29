32 Mitglieder hat der neue Tourismusverband Oberlausitz. Besonders kleine Kommunen sollen von seiner Arbeit profitieren.

Kommunen, Unternehmen und Partner aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz haben einen Tourismusverband gegründet. (Archivbild)

Bautzen - Die Oberlausitz hat einen eigenen Tourismusverband gegründet. Er vereint insgesamt 32 Kommunen, Unternehmen und Partner aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz, wie die beiden Landratsämter der Region mitteilten. Der Verband soll schrittweise die Aufgaben der bisherigen Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien (MGO) übernehmen.

„Mit dem Tourismusverband Oberlausitz schaffen wir eine stabile Grundlage für die touristische Entwicklung unserer Region“, sagte Udo Witschas, Landrat des Landkreises Bautzen und neuer Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Oberlausitz, laut Mitteilung. Mit dem neuen Verband würden Verantwortung, Finanzierung und Mitwirkung auf breitere Schultern verteilt, hieß es. Besonders kleinere Kommunen sollen von zentraler Koordination und professionellem Projektmanagement profitieren.

„Tourismusinvestitionen sind dabei ein zentraler Baustein für die Lebensqualität der Menschen vor Ort und ein wichtiger Faktor, um im Strukturwandel neue Einwohnerinnen und Einwohner für unsere Region zu gewinnen“, ergänzte Stephan Meyer, Landrat des Landkreises Görlitz und erster stellvertretender Vorstandsvorsitzende.