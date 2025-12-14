Energie hätte mit einem Sieg in Wiesbaden die vorzeitige Herbstmeisterschaft feiern können. Doch ein Gegentor und ein früher Platzverweis machen die Pläne zunichte.

Wiesbaden - Energie Cottbus hat die vorzeitige Herbstmeisterschaft verpasst, bleibt aber trotz der 1:3 (0:1)-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden an der Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga. Die Lausitzer mussten am Sonntag vor 4.071 Zuschauern lange in Unterzahl auskommen und gingen nach drei Siegen in Serie erstmals wieder als Verlierer vom Rasen.

Jordy Gillekens brachte Wiesbaden nach 22 Minuten in Führung. Der Cottbuser Dominik Pelivan kassierte kurz vor der Halbzeitpause die Gelb-Rote Karte (40.). Henry Rorig erzielte in der 63. Minute den Ausgleich. Wiesbaden ging durch Florian Hübner erneut in Führung (71.). In der Nachspielzeit sorgte Tarik Gözüsirin (90.+4) für den 3:1-Endstand.

Dem Wiesbadener Führungstreffer beruhte allerdings auf einer Fehlentscheidung von Schiedsrichterin Davina Lutz. Nach einem Duell zwischen Energie-Torhüter Marius Funk und Fatih Kaya entschied sie auf Eckball, obwohl Wiesbadens Stürmer zuletzt am Ball war. Aus dem Eckball entstand das 1:0 durch Jordy Gillekens (22.).

Energie Cottbus kam schwer ins Spiel, steigerte sich aber in Unterzahl in der zweiten Halbzeit, obwohl Wiesbaden insgesamt die besseren Möglichkeiten hatte. Bei der gefühlvollen Vorlage auf Torschütze Henry Rorig zeigte Tolcay Cigerci erneut seine Qualitäten.

Am Rande der Partie erteilte Wollitz dem Interesse von Rot-Weiß Essen an Tolcay Cigerci eine deutliche Absage. „Das ist überhaupt keine Diskussion für uns. Keine Chance – Essen braucht gar nicht anzurufen. Die Zeit können sie sich sparen“, sagte er dem Internet-Sender MagentaSport.