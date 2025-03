Spiesen-Elversberg - Rückschlag für die SV Elversberg: Gegen Aufsteiger Preußen Münster gab es in der 2. Fußball-Bundesliga ein 0:1 (0:0). Damit verlor Elversberg nach sechs ungeschlagenen Spielen in Serie wieder und verpasste es, näher an den Relegationsplatz heranzurücken. Die Saarländer sind nun Tabellenachter.Münster hingegen feierte nach zwei Niederlagen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz zumindest bis Sonntag auf drei Punkte.

Vor 10.157 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde erzielte Simon Scherder (70. Minute) das Tor des Tages für den Zweitliga-Neuling, der damit auf Tabellenplatz 14 kletterte.

In einer ereignisarmen und von vielen Zweikämpfen geprägten ersten Hälfte schafften es die Elversberger trotz deutlich mehr Ballbesitz nicht, wirkliche Chancen herauszuspielen. Die beste hatte noch Muhammed Damar (17.). Münster stand defensiv sicher und suchte mit offensiven Vorstößen den Erfolg. Wirklich gefährlich wurden aber auch die Gäste zunächst nicht.

Das änderte sich in der zweiten Hälfte, in der von Beginn an Feuer drin war. Münster, das nach Wiederanpfiff zweimal Pech mit Latten- und Pfostentreffern hatte, wurde in der 70. Minute mit dem Führungstreffer belohnt. Für Elversberg zu Unzeit, das bis dahin am Drücker war und durch Damar und Baum beste Tor-Gelegenheiten hatte. Manuel Feil verpasste die letzte gute Chance für Elversberg in der Nachspielzeit