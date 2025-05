Meteorologen kündigen stellenweise nächtlichen Frost an. (Symbolbild)

Potsdam/Berlin - Nach einem frostigen Morgen wird der Freitag in Berlin und Brandenburg heiter. In den Morgenstunden kommt es stellenweise zu Minusgraden, später steigen die Temperaturen auf maximal 17 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Mittags ziehen zeitweise Wolken auf, sonst scheint die Sonne.

Nachts verdichten sich die Wolken, regnen soll es aber nicht. Es kühlt ab auf 8 bis 5 Grad, vom Havelland bis zur Elster bis zu 2 Grad. Dort sinken die Temperaturen in Bodennähe vereinzelt auf bis zu minus 2 Grad. Der Samstag startet bewölkt, gegen Nachmittag lockert es auf bei 16 bis 20 Grad.

Trocken und klar mit Temperaturen zwischen 6 und 2 Grad wird die Nacht zum Sonntag erwartet. Auch hier schließen die Meteorologen Frost in Bodennähe nicht aus. Am Sonntag, dem Muttertag, wird das Wetter ähnlich wie an den Vortagen: sonnig mit wenigen Wolken bei maximal 16 bis 20 Grad.