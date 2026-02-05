In Berlin soll das Thermometer um die 0 Grad messen und in Brandenburg zwischen -2 und +2 Grad.

Berlin - Fußgänger, Rad- und Autofahrer sind in Berlin und Brandenburg wegen neuer Glatteisgefahr zu Vorsicht aufgerufen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Berlin vor hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eis. Auch für den Großteil Brandenburgs hat der DWD eine Warnung wegen Glatteis herausgegeben.

Eine amtliche Unwetterwarnung des DWD, die auch über Warnapps wie Nina verbreitet wurde, gilt etwa in Berlin bis 10.00 Uhr. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, äußerst vorsichtig zu sein und den Aufenthalt im Freien sowie Fahrten mit dem Auto möglichst zu vermeiden. Auf allen Verkehrswegen seien Einschränkungen möglich. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben.

Neuschnee erwartet

Im Norden Brandenburgs können bis zum Mittag laut DWD bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Ab Mittag gehe der Schnee in Regen über. Der gefrierende Regen fällt laut Prognose auch im Großteil des ganzen Bundeslandes sowie in Berlin. Zwischendurch setze der Regen aus, aber am Nachmittag und Abend in der Westhälfte wieder ein, wie der DWD mitteilte.

Das Thermometer zeigt laut DWD heute zwischen -2 Grad im Norden und +2 Grad im Süden Brandenburgs, in Berlin um 0 Grad. Tagsüber und in der Nacht zum Freitag kommt es in der Nordhälfte nach DWD-Angaben zu Dauerfrost um -2 Grad, im Süden nachts um -1 Grad.