Ein umgekippter Lastwagen hat den Verkehr auf der A13 Richtung Dresden behindert. Die Autobahn ist nun wieder frei zu befahren.

Thiendorf (dpa/sn)- Auf der A13 in Richtung Dresden hat ein umgekippter Lastwagen den Verkehr behindert. Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw am Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kippte sein Anhänger um. Der Unfall ereignete sich zwischen Schönborn und Thiendorf.

Die Fahrbahn in Richtung Dresden war wegen der Bergungsarbeiten den Angaben zufolge für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Bergung sei abgeschlossen und die Autobahn wieder frei zu befahren, teilte die Polizei mit.