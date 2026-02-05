Halbjahreszeugnisse können Stress auslösen – der Kinderschutzbund Sachsen bietet Kindern, Jugendlichen und Eltern Unterstützung bei Sorgen rund um Noten und Reaktionen.

Dresden - An diesem Freitag erhalten die Schülerinnen und Schüler in Sachsen ihre Halbjahreszeugnisse. Wem dies Sorgen bereitet, der kann bei den Beratungsangeboten von „Nummer gegen Kummer“ darüber sprechen, wie der Kinderschutzbund Sachsen mitteilte. Die Kinder- und Jugendtelefone, die Online-Beratung sowie die Elterntelefone bieten demnach Unterstützung bei Fragen, Sorgen oder Konflikten.

„Viele Schülerinnen und Schüler sind unsicher, wie ihre Eltern auf das Zeugnis reagieren – insbesondere dann, wenn das erste Schulhalbjahr nicht wie erhofft verlaufen ist“, sagte Anne Marung, Koordinierende der sächsischen Kinder- und Jugendtelefone sowie der Elterntelefone in Sachsen. Auch besorgte Eltern bekommen bei den Sorgentelefonen Unterstützung.