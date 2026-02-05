Innerhalb von drei Tagen kann Alba Berlin in Bundesliga und Champions League in den Schlussminuten die Partien drehen. Ein junger Berliner Akteur spielt dabei eine immer größere Rolle.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin sind wahre Last-Minute-Spezialisten. Das Bundesliga-Duell am letzten Montag in Trier drehte Alba im Schlussviertel, am Mittwochabend in der Champions League sogar erst in den letzten 94 Sekunden. „Ich bin superstolz auf die Jungs. Wir haben den Charakter und die Energie gefunden“, sagte Spielmacher Martin Hermannsson nach dem 84:80-Heimsieg gegen das griechische Team von Karditsa Iaponiki.

Sportdirektor Himar Ojeda sieht einen großen Fortschritt. „Zu Beginn der Saison haben wir solche Spiele noch verloren. Da hat sich das Team weiterentwickelt“, sagte er. Gegen Karditsa steckte den Berlinern aber noch das harte Trier-Spiel nur zwei Tage zuvor und ein anschließender Reisetag mit langer Bahnfahrt in den Knochen. Deshalb hielt sich die Begeisterung dieser Ansetzung bei Alba auch in Grenzen. „Die idealere Situation wäre es, wenn du Samstag/Sonntag spielst und dann Dienstag/Mittwoch. Aber es ist wohl kompliziert, weil da so viele Faktoren eine Rolle spielen“, sagte Ojeda.

Kayil hat gerade das Momentum

Zumindest kann sich Alba gerade auf Jack Kayil verlassen. Der Aufbauspieler war mit 20 Punkten gegen Karditsa wieder Berlins bester Werfer und traf einmal mehr in den entscheidenden Momenten. „Er ist supergut und hat gerade das Momentum. Er spielt auf einem unglaublichen Level, das ist superbeeindruckend“, lobte Ojeda den erst 20-Jährigen gebürtigen Berliner. „Ich glaube, er ist auch richtig glücklich in seiner Heimat“, so der Spanier weiter.

Am Sonntag geht es in der Bundesliga daheim gegen Rasta Vechta weiter (15.00 Uhr/Dyn). Erst vor drei Wochen hatte Alba das Hinspiel 95:83 gewonnen. „Deshalb sind sie immer noch in guter Erinnerung“, sagte Hermannsson. Gerade in dieser Phase mit engem Spielplan sei es besonders wichtig, die Heimspiele zu gewinnen. Denn „wir wollen ja den zweiten Platz weiter behalten“, kündigte Hermannsson an.