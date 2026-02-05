Der Deutsche Wetterdienst warnt vor hoher Glättegefahr. Wie ist die Lage auf den Straßen in Berlin und Brandenburg?

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Berlin und großen Teilen Brandenburgs vor hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eis.

Berlin - Trotz Eisregen und Glätte hat in Berlin und Brandenburg der Morgen ohne schwere Verkehrsunfälle begonnen. Es gebe auf den Straßen Brandenburgs einige glättebedingte Verkehrsunfälle, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings seien es meist Blechschäden. Die Menschen stellten sich inzwischen auf die Lage ein und würden etwas achtsamer fahren, sagte er.

In Berlin seien der Polizei bis 8.00 Uhr 42 Unfälle gemeldet worden. Im Vergleich zur vergangenen Woche seien dies aufgrund des Wetters nur etwas mehr Unfälle. Dabei habe es jedoch keine größeren Unfälle gegeben.

In Oberspreewald-Lausitz und Elbe Elster sei es zu witterungsbedingten Unfällen gekommen. Verletzte gab es laut Polizei keine. Im Norden Brandenburgs gab es nach Angaben der Polizei am Morgen einzelne Unfälle wegen Glätte.

