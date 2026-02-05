In Berlin und Brandenburg ist 2024 ein Großteil der Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Deutlich dahinter reihen sich Krebs- und Atemwegerkrankungen ein.

Potsdam/Berlin - In Berlin und Brandenburg waren Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems im Jahr 2024 die häufigste Todesursache. Insgesamt starben 2024 rund 73.000 Menschen, rund ein Drittel fiel auf Erkrankungen des Kreislaufsystems zurück, wie eine Sprecherin des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte.

In der Summe führten in Berlin 11.161 Erkrankungen des Kreislaufsystems zum Tod, in Brandenburg waren es nach Angaben der Statistiker 12.379. Die zweithäufigste Todesursache waren Krebserkrankungen mit 9.168 Todesfällen in Berlin und 8.427 in Brandenburg. Erkrankungen des Atmungssystems führten in Berlin zu 3.076 Todesfällen, in Brandenburg zu 2.350.

In beiden Bundesländern starben 2024 mehr Frauen als Männer. Das durchschnittliche Sterbealter betrug in Berlin 82,2 Jahre und in Brandenburg 79,9 Jahre.