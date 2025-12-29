In der Nacht kann es in Berlin und Brandenburg glatt werden. Der Wetterdienst rechnet mit Frost und warnt vor überfrierender Nässe auf den Straßen.

Berlin/Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst hat vor Glätte auf den Straßen und Wegen in Berlin und Brandenburg gewarnt. „Unter Tiefdruckeinfluss überquert in der Nacht zum Dienstag eine Kaltfront Brandenburg und Berlin“, teilte der Wetterdienst am Abend mit. In der Nacht und bis Dienstagvormittag gebe es leichten Frost zwischen minus zwei und minus vier Grad. Dabei herrsche verbreitet Glättegefahr durch überfrierende Nässe, im Süden Brandenburgs vorübergehend auch durch etwas Schnee.