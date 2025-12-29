Nach einigen Startschwierigkeiten finden die Berliner in ihr Spiel und legen mit einem 23:0-Lauf den Grundstein für den souveränen Heimsieg. Am Ende feiern sie ihren bisher höchsten Saisonsieg.

Berlin - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seinen zweiten Sieg innerhalb von vier Tagen geholt. Die Berliner gewannen am Montagabend ein Nachholspiel daheim gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 80:47 (41:22). Alba bleibt damit Tabellenvierter. Beste Berliner Werfer vor 8532 Zuschauern waren Justin Bean mit 19, sowie Jonas Mattisseck und Martin Hermannsson mit je elf Punkten.

Die Partie begann zunächst mit einem Fehlwurffestival auf beiden Seiten. Den Spielrhythmus fanden dann aber Stück für Stück die Gäste, die Mitte des ersten Viertels die Führung übernahmen. Bei Alba ging offensiv zunächst fast gar nichts. So fand im ersten Abschnitt von neun Drei-Punkt-Versuchen kein einziger den Weg in den Korb. Nur dank guter Defensivarbeit hielt sich der Rückstand in Grenzen (11:16).

Alba im zweiten Viertel wie im Rausch

Im zweiten Abschnitt wachten die Gastgeber dann aber auf und spielten sich kurzzeitig sogar in einen Rausch. Plötzlich lief es auch in der Offensive. Jeder Wurf saß – auch aus der Distanz – zudem kamen sie immer wieder zu Ballgewinne. Mit einem 23:0-Lauf überrollten sie nun die Ludwigsburger, bei denen plötzlich gar nichts mehr ging.

Und auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber die Partie im Griff. Im dritten Viertel bauten sie die Führung auf 27 Punkte aus (54:27). Mit dem klaren Vorsprung im Rücken schaltete Alba dann ein paar Gänge herunter und schonte einige Stars – ohne dass die Gäste allerdings davon profitieren konnten. Denn schon an Silvester wartet auf Alba das nächste Heimspiel gegen die Löwen Braunschweig (12.30 Uhr/Dyn).