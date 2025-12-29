Das Pokal-Viertelfinale in Vechta entschieden die Baskets in letzter Sekunde für sich. Nun kommt es in der BBL zum erneuten Aufeinandertreffen. Wieder siegen die Gäste - und dieses Mal deutlich.

Vechta - Der Höhenflug der Ewe Baskets Oldenburg in der Basketball-Bundesliga geht unvermindert weiter. Das Team vom neuen Cheftrainer Lazar Spasic setzte sich im Niedersachsen-Derby bei Rasta Vechta mit 96:79 (45:43) durch und triumphierte damit im dritten Auswärtsspiel nacheinander. Zudem feierten die Gäste ihren vierten Sieg in der 13. Partie, während die Auswahl von Coach Christian Held die siebte Niederlage im zwölften Spiel hinnehmen musste. Beste Werfer waren Alonzo Verge (Vechta/32 Punkte) und Christopher Clemons (Oldenburg/25 Punkte).

Die ersten zehn Minuten verliefen über weite Strecken ausgeglichen. Zwar war Vechta in der Anfangsphase das etwas effektivere Team, zum Viertelende aber hieß es 26:23 aus Oldenburger Sicht. Ähnlich gestaltete sich auch der zweite Abschnitt. Vechta erspielte sich mehrfach einen Vorsprung und zog zwischenzeitlich auf 34:29 davon, zur Pause aber lag Oldenburg auch dank einer insgesamt starken Dreierquote (7/11) wieder knapp vorn.

Nach der Rückkehr aus den Kabinen erwischte Vechta mit einer 10:0-Serie jedoch den deutlich besseren Start. Oldenburg zeigte sich davon allerdings unbeeindruckt und übernahm im weiteren Verlauf des dritten Viertels zeitweilig sogar wieder in Führung. Im Schlussabschnitt waren die Gäste schließlich das dominierende Team. Brian Fobbs traf zwei Minuten vor dem Ende zum 89:76 und sorgte damit für die Vorentscheidung.