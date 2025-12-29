Ein Auto kollidiert an einem Übergang mit einer Stadtbahn und wird mehrere Meter mitgeschleift. Für die Insassen beginnt eine größere Rettungssituation.

Hannover - Nach einer Kollision mit einer Stadtbahn ist ein Auto in Hannover mehrere Meter mitgeschleift worden. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 16.45 Uhr an einem Übergang kurz vor einer Stadtbahnhaltestelle nahe dem Messegelände.

Der Wagen geriet zwischen einen Oberleitungsmast und die Stadtbahn und konnte nicht mehr eigenständig verlassen werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die drei Insassen mit hydraulischen Rettungsgeräten. Sie wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Stadtbahn blieb unverletzt.

Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in der Bahn. Durch die Kollision entgleiste die Bahn und musste anschließend vom Verkehrsbetrieb Üstra wieder auf die Schienen gesetzt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren bis etwa 18.00 Uhr im Einsatz. Angaben zur Unfallursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Die Polizei ermittelt.