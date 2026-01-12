EIL
Wetter Weser und Jade uneingeschränkt befahrbar
Trotz der Kälte sind Weser und Jade offen für die Schifffahrt. Welche Vorsorgemaßnahmen getroffen wurden, falls das Eis doch noch stärker werden sollte.
12.01.2026, 13:46
Bremen - Trotz der Wetterlage sind Außen- und Unterweser sowie die Jade für die Schifffahrt uneingeschränkt befahrbar. Die kleinen Eismengen auf den Gewässern stellten für die Schifffahrt keine Hindernisse dar, sagte eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Weser-Jade-Nordsee. Sollten sich größere Eisschichten bilden, stünden Eisbrecher bereit. Vorsorglich seien in der Jade- und in der Wesermündung die Seetonnen gegen robustere Seezeichen ausgetauscht worden, die Eis besser standhalten könnten. Dies sei allerdings eine reine Vorsorgemaßnahme gewesen.