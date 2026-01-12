Trotz der Kälte sind Weser und Jade offen für die Schifffahrt. Welche Vorsorgemaßnahmen getroffen wurden, falls das Eis doch noch stärker werden sollte.

Bremen - Trotz der Wetterlage sind Außen- und Unterweser sowie die Jade für die Schifffahrt uneingeschränkt befahrbar. Die kleinen Eismengen auf den Gewässern stellten für die Schifffahrt keine Hindernisse dar, sagte eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Weser-Jade-Nordsee. Sollten sich größere Eisschichten bilden, stünden Eisbrecher bereit. Vorsorglich seien in der Jade- und in der Wesermündung die Seetonnen gegen robustere Seezeichen ausgetauscht worden, die Eis besser standhalten könnten. Dies sei allerdings eine reine Vorsorgemaßnahme gewesen.