Blankenburg - In einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg (Landkreis Harz) soll es zu einer Verpuffung gekommen sein. Der Brand sei inzwischen gelöscht, sagte ein Polizeisprecher in Halberstadt. Eine verletzte Person sei inzwischen bekannt. Der Brand sei vom Keller ausgegangen. Die Ursache und weitere Details waren zunächst nicht bekannt.