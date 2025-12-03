Es ist das erste Nordderby in der Bundesliga seit mehr als sieben Jahren. Und die Spieler wissen, was die Partie den Fans bedeutet - selbst wenn sie noch nie dabei waren.

Bremen - Selbst mitgemacht hat Amos Pieper ein Nordderby gegen den Hamburger SV noch nicht. Doch der Abwehrspieler von Werder Bremen ist sich der Bedeutung des Nachbarschaftsduells am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bewusst. „Das ist das Wichtigste für die ganze Region, den Verein und die Stadt“, sagte Pieper zum anstehenden Aufeinandertreffen der beiden Nord-Rivalen.

„Es ist eines der traditionsreichsten Derbys weltweit und wir werden alles dafür tun, es zu gewinnen“, sagte der 27-Jährige, der seinen Vertrag an der Weser gerade erst verlängert hat.

Pieper rechnet mit einem Duell voller Emotionen, große Nervosität verspürt er aber noch keine. „Dennoch müssen wir uns auf alles gefasst machen, was ein Derby auszeichnet. Für mich und viele ist es das erste Nordderby“, sagte Pieper. „Es gilt, mit vollem Herzblut dabei zu sein.“