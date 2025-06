Niklas Stark gehört zu den Leistungsträgern in der Abwehr von Werder Bremen. Der 30-Jährige bleibt den Norddeutschen auch weiter erhalten.

Bremen - Abwehrspieler Niklas Stark hat seinen Vertrag mit Fußball-Bundesligist Werder Bremen verlängert. Das teilten die Norddeutschen mit. „Er ist Leistungsträger und Führungsspieler in unserer Mannschaft und nimmt auch neben dem Platz eine wichtige Rolle fürs Team ein“, sagte Profifußball-Leiter Peter Niemeyer in der Mitteilung des Clubs.

Zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Club keine Angaben. Der Vertrag mit Stark lief zuvor bis Sommer 2026. Beide Seiten hatten über einen längeren Zeitraum hinweg verhandelt.

Der frühere Profi des 1. FC Nürnberg und Hertha BSC ist seit Sommer 2022 an der Weser. Seitdem bestritt er 75 Pflichtspiele für die Bremer. In der vergangenen Saison lief er in 26 Bundesliga-Partien auf und war unter Ex-Trainer Ole Werner gesetzt.