Halle - In einer Lagerhalle in der Nähe von Bahngleisen in Halle ist ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr sei an dem leerstehenden Gebäude an der Berliner Straße im Einsatz, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Für die Bewohner im Umfeld des Brandortes wurde eine Warnung herausgegeben. Es gebe eine starke Rauchentwicklung mit Wind aus Norden - Fenster sollten daher geschlossen werden, hieß es. Die Berliner Straße wurde komplett gesperrt. Einem Bericht der „Mitteldeutschen Zeitung“ zufolge gehört die Lagerhalle der Deutschen Bahn.