Cottbus - Die Brandenburger SPD wählt ihre Spitze inmitten schwieriger Zeiten neu. Mit Spannung wird beim Landesparteitag in Cottbus am Samstag (ab 10.00 Uhr) die Wiederwahl von Ministerpräsident Dietmar Woidke als SPD-Landeschef erwartet. Vor zwei Jahren bekam er 90,8 Prozent. Sein bisher bestes Ergebnis erhielt er bei seinem Amtsantritt 2013 mit 95,8 Prozent.

Die SPD, die seit 35 Jahren in Brandenburg den Regierungschef stellt, hat turbulente Wochen hinter sich. Ex-Innenministerin Katrin Lange, die im Mai zurückgetreten war, kritisierte den Umgang von Parteifreunden mit ihr in einem offenen Brief an den Parteitag als unerträglich, sie sprach von Intrigen. Die scheidende Vize-Landeschefin warnte vor schweren Zeiten für die SPD, wenn Debatten nicht mit mehr Anstand geführt würden und es mehr Offenheit für andere Meinungen gebe. Lange kommt nicht zum Parteitag. An ihrer Stelle kandidiert die frühere Bundestagsabgeordnete Wiebke Papenbrock als Vize-Landeschefin.

Papenbrock ist als Vize-Landeschefin nominiert

Lange hatte im Mai den damaligen Verfassungsschutzchef Jörg Müller entlassen, weil er sie zu spät über die Einstufung der Landes-AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung unterrichtet haben soll. Daran wurden Zweifel laut, nach innerparteilichem Streit trat Lange zurück.

Als Co-Vize-Vorsitzende ist erneut Ines Hübner nominiert, als Schatzmeister Frank Steffen. Kurt Fischer soll offiziell zum Generalsekretär gewählt werden. Als Gast wird der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil erwartet. Der Parteitag berät auch über rund 100 Anträge, unter anderem über ein AfD-Verbotsverfahren.