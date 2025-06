Eine 22 Jahre alte Frau gerät auf einer Bundesstraße im Emsland in den Gegenverkehr. Nun kämpft sie in einer Klinik um ihr Leben. Noch ist völlig unklar, wie der Unfall passieren konnte.

Lingen - Bei einem Zusammenstoß ihres Autos mit einem Lkw ist eine junge Frau in Lingen im Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet die 22-Jährige auf der Bundesstraße 214 aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einem Laster zusammen. Während der 43-jährige Lkw-Fahrer unverletzt blieb, kam die junge Frau mit schwersten Verletzungen in eine Klinik.