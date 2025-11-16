70 Minuten war Werder Bremen in Leipzig das bessere Team, nutzte aber seine Chancen nicht. Im Elfmeterschießen gab es doch noch das glückliche Ende.

Leipzig - Torhüterin Mariella El Sherif hat den Fußballerinnen des SV Werder Bremen den Weg in das Viertelfinale des DFB-Pokals geebnet. Die Österreicherin hielt im Elfmeterschießen bei Bremens Bundesliga-Rivalen RB Leipzig zwei Schüsse. Die Werder-Frauen setzten sich dank der 21-Jährigen mit 5:4 in dem Shootout durch. Die Entscheidung für die Finalistinnen der Vorsaison fiel, als El Sherif den letzten Schuss von Persis Oteng abwehrte.

Nach 90 und nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1) gestanden. Marlene Müller (7.) brachte die Gastgeberinnen vor 1.473 Zuschauern früh in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit markierte Juliane Wirtz mit einem Volleyschuss den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit waren die Bremerinnen die bessere Mannschaft, ein Treffer gelang ihnen trotz einiger Chancen nicht.