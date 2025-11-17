Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen sind tot. Wie zahlreiche Medien berichten, wurde das legendäre Show-Duo in München tot aufgefunden. Die beiden wurden 89 Jahre alt.

Die Kessler-Zwillinge standen über Jahrzehnte als Sängerinnen, Tänzerinnen und Schauspielerinnen im Rampenlicht. Laut ersten Informationen hat es einen Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem Tod gegeben.

Unzertrennlich bis zuletzt: Kessler-Zwillinge wollten gemeinsam Bühne verlassen

Die beiden Show-Ikonen standen ein Leben lang zusammen auf der Bühne und wünschten sich auch für den letzten Weg keine Trennung. 2024 erklärte das Duo gegenüber der "Bild", dass sie Seite an Seite beigesetzt werden möchten. Ihr Wunsch sei sogar testamentarisch festgelegt worden.

Alice und Ellen Kessler sind tot: Die beiden Zwillinge standen 1955 zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Foto: IMAGO / United Archives Keystone

Alice und Ellen Kessler wurden am 20. August 1936 in Nerchau bei Leipzig geboren. Noch vor dem Bau der Berliner Mauer verließ die Familie die DDR. 1952 erhielten sie erste Auftritte im Düsseldorfer Revuetheater "Palladium".

Die Laufbahn der Zwillinge begann 1955. In der Komödie "Solang es hübsche Mädchen gibt" standen Alice und Ellen Kessler erstmals gemeinsam vor der Kamera. Weitere Filme folgten – und schnell öffneten sich auch die Türen großer Fernsehshows im In- und Ausland.