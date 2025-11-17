Mit zwei Transparenten ausgestattet, klettern vier linke Aktivisten auf das Dach des Olympiastadions. Die Polizei kann nur warten, bis sie da wieder herunterkommen.

Berlin - Linke Aktivisten sind auf das Dach des Olympiastadions geklettert und haben von dort aus zwei Transparente aufgehängt. Darin sei es um das Klima und eine Protestaktion im hessischen Gießen gegangen, hieß es von der Polizei. Dort ist am 29. November eine Aktion gegen die Neugründung einer AfD-Jugendorganisation geplant.

Die vier Aktivisten sind den Angaben zufolge mithilfe von Museumstickets zunächst legal auf das Gelände des Olympiastadions gelangt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Danach sind sie unerlaubt auf das Dach gestiegen, haben sich laut der Polizei mit Klettergeschirr von dort abgeseilt und die Transparente aufgehängt. Erst nach mehrmaliger Aufforderung haben die vier wieder freiwillig die Plakate eingerollt und das Dach verlassen. Nun hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet.