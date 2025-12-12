Eine 300 Kilogramm schwere Kirchenglocke verschwindet nachts – und landet im Recyclinghof. Nun ist die Polizei dem mutmaßlichen Dieb auf die Schliche gekommen.

Bremen - Im Fall der geklauten Glocke einer Bremer Kirchengemeinde hat die Polizei einen jungen Mann unter Verdacht. Ein 23-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen soll die Glocke gestohlen haben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. „Wir ermitteln wegen schweren Diebstahls.“

Der Mann und sein Komplize sollen die rund 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke im November nachts vom Gelände der Evangelischen Kirchengemeinde in der Neuen Vahr entwendet haben. Sie sollen die Glocke in einem ebenfalls gestohlenen Lieferwagen zu einem Recyclingbetrieb transportiert und dort an einen nichtsahnenden Mitarbeiter verkauft haben.

Als Angestellte des Recyclinghofs wenig später von dem Diebstahl erfuhren, meldeten sie sich bei der Polizei. Der Verdacht bestätigte sich. Die Polizei schätzt den Wert der Glocke auf rund 10.000 Euro.

Wann kehrt die Glocke zurück?

Die Beamten werteten Spuren, Zeugenaussagen und Bilder aus. Schließlich erhärtete sich der Verdacht gegen den 23-Jährigen. Wer ihm bei der Tat geholfen haben soll, ist laut den Ermittlern noch unklar. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir bald eine Spur haben“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Kirchengemeinde überlegt nach eigenen Angaben nun, wie die Glocke sicher verwahrt werden kann. Anfang nächsten Jahres soll sie wieder auf ihren Platz zwischen Kirche, einer Kita und einem Sozialkaufhaus zurückkehren. Wer mag, kann die Glocke dann wieder im Vorbeigehen zum Klingen bringen.