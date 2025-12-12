Sichtweiten unter 100 Meter herrschen, als am Freitag auf der A71 in Nordthüringen ein Transporter auf einen unbesetzten Reisebus prallt. Im Stau kollidieren weitere Last- und Personenwagen.

Ein Unfall mit einem Dutzend Fahrzeugen hat auf der A71 in Nordthüringen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt (Symbolfoto).

Kölleda - Bei dichtem Nebel sind auf der Autobahn 71 in Nordthüringen mehrere Fahrzeuge kollidiert und haben für einen größeren Rettungs- und Bergungseinsatz mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gesorgt. Beteiligt waren am Freitagmorgen ein Kleintransporter, ein unbesetzter Reisebus, fünf Sattelzüge und fünf Pkw, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Unfall zwischen Kölleda und Heldrungen seien mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Lkw-Fahrer sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, die Feuerwehr habe ihn befreien müssen.

Nach ersten Erkenntnissen sei ein Kleintransporter hinter dem Schmücketunnel auf den Reisebus aufgefahren, hieß es von der Polizei. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Im Rückstau kam es zu weiteren Kollisionen zwischen den weiteren Fahrzeugen. Vor Ort herrsche Nebel mit Sichtweiten unter 100 Metern.

Zunächst waren beide Richtungsfahrbahnen gesperrt, die Sperrung der Fahrbahn Richtung Schweinfurt wurde inzwischen aufgehoben. In Richtung Sangerhausen dauert sie an, der Verkehr werde von der A71 abgeleitet. Die Polizei bat ortskundige Fahrzeugführer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.