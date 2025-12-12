Am 13. Dezember ist es so weit: Mit Edelstahlbecken, Photovoltaikanlage und neuen Umkleiden öffnet die Schwimmhalle Zingster Straße wieder.

Berlin - Mehr als zwei Jahre nach Beginn der Bauarbeiten ist die Schwimmhalle Zingster Straße in Hohenschönhausen wieder nutzbar. Die Teilsanierung, die im September 2023 startete, kostete rund 6,8 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt, wie die Berliner Bäderbetriebe mitteilten. Mit der Wiedereröffnung am 13. Dezember – inklusive Tag der offenen Tür und Kinderparty – stehen die Wasserflächen zunächst bis Jahresende ausschließlich der Öffentlichkeit zur Verfügung. Ab Januar 2026 kehren Vereine und nach den Winterferien auch Schulen zurück.

„Mit der Inbetriebnahme stärken wir die Wasserflächenversorgung im Osten der Stadt“, sagte Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) in der Mitteilung. Die modernisierte Halle verfügt über ein Edelstahl-Schwimmerbecken, ein gedämmtes Dach mit Photovoltaikanlage und neue Gebäudetechnik. Damit sollen rund zehn Prozent Energie eingespart werden. Auch Umkleiden, Sanitärbereiche und das Foyer wurden erneuert.