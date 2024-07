Halle - Zum Wintersemester 2023/24 wurden in Sachsen-Anhalt weniger Studierende gezählt als noch im Jahr zuvor. Insgesamt waren 56.631 Studentinnen und Studenten in der amtlichen Hochschulstatistik erfasst, teile das Statistische Landesamt mit. Den Angaben zufolge waren das 2,9 Prozent weniger als vor einem Jahr.

An der Steinbeis Hochschule Magdeburg war die Zahl demnach um 7,1 Prozent auf insgesamt 4651 Studierende gesunken. An der Hochschule Harz wurden 6,2 Prozent weniger gezählt. Und auch an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (-4,2 Prozent) sowie an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (-2,7 Prozent) waren die Zahlen der Studierenden gesunken. Hingegen mehr Studierende wurden dem Statistikamt zufolge an der Fachhochschule für Polizei (+5,1 Prozent) erfasst.