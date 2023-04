Magdeburg - Die Zahl Schüler, die in Sachsen-Anhalt Russisch lernen, ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider (AfD) hervorgeht, wurden im Schuljahr 2022/23 insgesamt 10.876 Kinder und Jugendliche in Russisch unterrichtet. Im Schuljahr 2005/06 lag diese Zahl laut dem Statistischen Landesamt noch bei 18 966.

Aktuell gibt es im Land 366 Lehrerinnen und Lehrer, die Russisch unterrichten. In den nächsten zehn Jahren scheiden den Angaben zufolge jedoch 180 Lehrkräfte aus. Ein Problem sieht das Bildungsministerium in dieser Entwicklung aber nicht. Es würden auch neue Lehrkräfte in den Landesdienst eintreten, so dass zumindest teilweise für Ersatz gesorgt werde. An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wird ein Lehramtsstudium im Fach Russisch angeboten.