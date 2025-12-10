Erstmals seit 2021 können wieder mehr Menschen pünktlich ihre Wohnkosten bezahlen. Zu den Gründen gibt es eine Vermutung.

Erfurt - Kein Geld für Miete, Strom oder Gas: In Thüringen waren im vergangenen Jahr weniger Menschen mit Zahlungen für ihre Wohnkosten in Verzug. Laut Statistischem Landesamt lebten 7,8 Prozent der Bevölkerung in Haushalten, die nach eigenen Angaben binnen zwölf Monaten mindestens einmal in Zahlungsverzug für Mieten, Hypotheken oder bei Versorgern waren.

Im Jahr 2023 habe dieser Anteil noch bei 10,4 Prozent gelegen, hieß es weiter. Der Anteil sei nun erstmals seit 2021 wieder gesunken. Die Gründe für säumige Zahlungen werden laut Landesamt nicht erfasst. Die Statistiker weisen aber darauf hin, dass binnen Jahresfrist auch der Anteil der Haushalte, die mehr als 40 Prozent ihres Nettoeinkommens in Wohnkosten stecken müssen und damit als überbelastet gelten, gesunken sei.