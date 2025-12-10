Die neue RB-Geschäftsstelle ist laut Ministerpräsident Kretschmer „ein Statement“. Für Geschäftsführer Mintzlaff ein extra geäußerter Wunsch vom Red-Bull-Gründer Mateschitz. Nur einer fehlt.

Leipzig - Oliver Mintzlaff hat im Beisein von Mark Mateschitz die neu gebaute Geschäftsstelle von Fußball-Bundesligist RB Leipzig eröffnet. „Das zeigt, welche Wertschätzung RB Leipzig bei euch genießt“, sagte der Red-Bull-Geschäftsführer zum Besuch des Sohns von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, der mit Lebensgefährtin Victoria Swarovski und Familie aus Salzburg angereist war.

Im mit 600 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sport prall gefüllten 60 Millionen Euro teuren Neubau am „Arenablick 1“, der auch die internationale Anspruchshaltung des Clubs deutlich zeigen soll, begrüßte Mintzlaff die Prominenz. Nur der globale Fußball-Chef des Konzerns, Jürgen Klopp, fehlte.

Red-Bull-Gründer Mateschitz wollte „was Tolles“

„Wir stehen in einer Geschäftsstelle, die sehr beeindruckend ist. Es ist ein Arbeitsumfeld, was wir hier geschaffen haben, was sicherlich, wenn wir uns Fußball-Bundesligisten anschauen, seinesgleichen sucht. Wir haben für die Zukunft gebaut“, sagte Mintzlaff.

Der Aufsichtsratsvorsitzende vom Verein RB Leipzig erinnerte an die Gründungsidee von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, der 2022 verstorben war. „Wir haben diese Fußball-Landkarte richtig, richtig bewohnt und sind auch nicht mehr wegzudenken“, sagte der 50-Jährige und verwies auf die moderne Infrastruktur im Club.

Nach der rasanten Entwicklung mit Champions League „war man dann wieder bei Herrn Mateschitz, der sagte, wir sollen was Tolles bauen, wir müssen dem Club auch perspektivisch ein richtiges Zuhause geben. Und das Zuhause haben wir hier“, sagte Mintzlaff inmitten der RB-Zentrale mit einer Gesamtfläche von 14.500 Quadratmetern auf vier Etagen. Beim Bau wurden auch 2.000 Kubikmeter Fichtenholz aus dem Bayerischen Wald verwendet. Knapp 290 Photovoltaik-Module auf Dach und Fassade liefern rund 120.000 kWh saubere Energie im Jahr.

Ministerpräsident lobt Mintzlaff trotz Streit: „Feiner Kerl“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte einen fast zwei Meter großen Herrnhuter Weihnachtsstern als Geschenk mitgebracht. „Das ist schon ein Statement, wenn man das hier sieht“, sagte er zum Neubau und fügte an: „Ihr habt euch in die Herzen der Menschen gespielt. Möge über euch immer ein guter Stern leuchten.“

Zugleich erinnerte der CDU-Politiker an die vielen Meinungsverschiedenheiten - gerade in der Corona-Pandemie. „Man kann echt mit ihm streiten, aber er ist echt auch ein feiner Kerl“, sagte der Ministerpräsident zu Mintzlaff und nahm ihn wertschätzend in den Arm.