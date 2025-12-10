Bei einem Weihnachtskonzert sollen in Dresden-Prohlis die Fenster von Wohnblöcken funkeln. Die Idee stammt vom preisgekrönten „Musaik“-Projekt, bei dem Kinder aus vielen Ländern ein Orchester bilden.

Das „Musaik“-Orchester mit Mädchen und Jungen aus 17 Ländern will am 18. Dezember die Fenster von Plattenbauten wie bei einem Adventskalender öffnen. (Archivfoto)

Dresden - „Sind die Lichter angezündet ...“ heißt es in einem bekannten Weihnachtslied. Im Dresdner Stadtteil Prohlis soll das nun einem größeren Maßstab umgesetzt werden. Denn das „Musaik“-Orchester mit Mädchen und Jungen aus 17 Ländern will am 18. Dezember die Fenster von Plattenbauten wie bei einem Adventskalender öffnen und einen Einblick in die Architektur, die Geschichte des Stadtviertels und das Leben der Bewohner geben. Zumindest kann das Publikum das alles in der Turnhalle der 121. Oberschule auf einer Leinwand verfolgen.

Per App können Konzertbesucher bei einem Quiz mitmachen

Bei dem Konzert spielen die 120 Kinder und Jugendliche Musik aus dem Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, ein Stück von Philip Glass, Weihnachtslieder wie „Tausend Sterne sind ein Dom“ und einen Satz aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Der Auftritt ist zugleich als Quizkonzert ausgewiesen, denn die Besucher können über eine App miträtseln.

Gegen Vorurteile eines Lebens in der „Platte“

Das Konzert steht unter dem Motto „Fensterfunkeln“ und ist der zweite Teil eines Projektes, bei dem sich das „Musaik“-Projekt speziell dem Leben in Prohlis widmet. Damit will man zugleich Klischees begegnen, die mit dem Leben in der „Platte“ an einem sozialen Brennpunkt der Stadt Dresden verbunden sind. Die allermeisten Teilnehmer von „Musaik“ wohnen selbst in einem Plattenbau, hieß es.

„Musaik“ ist ein musikalisches Sozialprojekt

Das Projekt „Musaik - Grenzenlos Musizieren“ entstand 2017 nach dem Vorbild von „El Sistema“ in Venezuela. Es gibt Kindern ärmerer Familien kostenlos Unterricht in Streich- und Blasinstrumenten und stellt auch die Instrumente bereit. Die Geigerin Luise Börner hatte „El Sistema“ in abgewandelter Form in Peru erlebt und in Dresden aufgebaut. Viele der Kinder stammen aus Flüchtlingsfamilien. Das Projekt wird auch von der Sächsischen Staatskapelle Dresden unterstützt. Die beiden „Musaik“-Gründerinnen Luise Börner und Deborah Oehler wurden im Mai dieses Jahres mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.