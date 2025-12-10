Mehr Kapazität und neue Durchsagen im Berliner Nahverkehr: Die BVG setzt ab Sonntag längere Züge und Busse auf manchen Linien ein. Zudem will das Unternehmen die Fahrgast-Info verbessern.

Berlin - Fahrgäste der U-Bahnlinie U3, der Buslinie 147 sowie der Straßenbahnlinie M5 haben ab dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag mehr Platz. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben angekündigt, auf diesen drei Linien längere Fahrzeuge einzusetzen. Auf der U3 erhöhe sich damit das Sitzplatzangebot pro Zug um rund ein Drittel, teilte die BVG mit.

Auf der 147 kommen demnach zwischen Montag und Freitag 18-Meter-Gelenkbusse zum Einsatz, was die Kapazität um gut die Hälfte erhöht. Auf der M5 sollen künftig rund zehn Meter längere Bahnen unterwegs sein. Auch dort wachse das Platzangebot damit um rund ein Drittel, hieß es.

Zudem will die BVG im Straßenbahnverkehr mit neuen Ansagen die Sicherheit insbesondere für Menschen mit Seheinschränkungen erhöhen. So soll künftig per Durchsage darauf hingewiesen werden, wenn sich der Ausstieg auf der Straße befindet. Fahrgäste im Rollstuhl könnten dann früher per Haltewunschtaste die Rampe anfordern.

Das Verkehrsunternehmen passe darüber hinaus die Beschilderung im Falle von Baumaßnahmen an, um für eine bessere Orientierung zu sorgen. Auf den Fahrzeugen soll im Falle von Unterbrechungen zudem künftig das tatsächliche Fahrziel stehen und nicht mehr die ursprüngliche Endhaltestelle.