Vor drei Jahren wurde er Landesvorsitzender der Linken in Brandenburg. Auch nach dem verpassten Wiedereinzug in den Landtag blieb er das Gesicht der Landespartei. Nun zieht er zurück.

Potsdam - Der Co-Landesvorsitzende der Brandenburger Linken, Sebastian Walter, ist zurückgetreten. „Die Rücktrittserklärung ist bei uns heute eingegangen“, sagte Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet. Walter war zunächst nicht zu erreichen.

Die genauen Hintergründe waren zunächst offen. Am Donnerstag berät der Landesvorstand über den Umgang mit Walter. Der 35-Jährige war von 2012 bis 2016 stellvertretender Landesvorsitzender. Von 2019 bis 2024 führte er die Landtagsfraktion. Seit 2022 war er Landeschef. Die Linke verpasste im vergangenen Jahr nach der Landtagswahl den Wiedereinzug ins Parlament.