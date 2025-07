Hannover - Die Zahl der Geburten in Niedersachsen ist gesunken. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, brachten Mädchen und Frauen im Jahr 2024 65.646 Kinder lebend zur Welt. Das waren 2,3 Prozent weniger als im Vorjahr - damals wurden 67.162 Babys geboren. Auch bundesweit kamen weniger Kinder zur Welt als im Vorjahr.

Die Geburtenrate sank in Niedersachsen von 1,46 Kindern je Frau im Jahr 2023 auf 1,42 im Jahr 2024. Damit liegt sie über dem Bundesdurchschnitt von 1,35 Kindern und im Vergleich der Bundesländer an der Spitze. Der Statistik zufolge bekamen in Niedersachsen Teenager und Frauen im Alter zwischen 15 und 50 Jahren ein Kind.

Mütter bei erster Geburt durchschnittlich fast 30 Jahre alt

Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte lag die Geburtenrate im Landkreis Gifhorn mit 1,72 Kindern je Frau am höchsten. Den niedrigsten Wert gab es mit 1,15 Kindern je Frau in den kreisfreien Städten Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück. In einzelnen Regionen stieg die Geburtenrate im Vergleich zum Vorjahr an - etwa in der Stadt Emden und im Heidekreis.

Dem Landesamt zufolge war es für 45,3 Prozent der Mütter, die im Jahr 2024 ein Kind zur Welt brachten, die erste Geburt. Es wurden etwas mehr Jungen (33.658) als Mädchen (31.988) geboren. Die Mütter waren bei der Geburt ihres ersten Kindes im Durchschnitt 29,9 Jahre alt - das ist ein ähnlicher Wert wie im Vorjahr. Der Anteil von Mehrlingsgeburten lag im Jahr 2024 wie im Vorjahr bei 3,2 Prozent.