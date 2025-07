Kyffhäuserland - Ein 24-Jähriger ist bei Steinthaleben (Kyffhäuserkreis) mit seinem Motorrad gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Er war laut ersten Angaben der Polizei am Mittwochabend von Sachsen-Anhalt kommend auf der Bundesstraße 85 in Richtung des Thüringer Kyffhäuserdenkmals unterwegs gewesen. In einer Kurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle und stürzte. Er kam in eine Klinik.