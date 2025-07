In der Stadt in der Oberlausitz gibt es mutmaßlich Streit - zwei junge Männer werden verletzt. Doch was genau geschehen ist, ist unklar. Nun ermittelt die Polizei.

Bad Muskau - Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Bad Muskau (Landkreis Görlitz) schwer verletzt worden. Der 28-Jährige wurde am Mittwochabend durch einen Hinweis aus der Bevölkerung verletzt in der Berliner Chaussee aufgefunden, wie die Polizei erklärte. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zuvor kam es wohl zu einer Auseinandersetzung mit einem oder mehreren Unbekannten. Ein weiterer Mann wurde dabei leicht verletzt. Zu den Tätern sowie den Hintergründen wird ermittelt.