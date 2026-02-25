weather wolkig
  3. Kampfmittelräumung: Weltkriegsbombe in Bad Dürrenberg entschärft

Kampfmittelräumung Weltkriegsbombe in Bad Dürrenberg entschärft

Wegen eines Bombenfundes mussten mehrere Ortsteile von Bad Dürrenberg geräumt werden. Das ist der aktuelle Stand.

Von dpa Aktualisiert: 25.02.2026, 11:19
Rund um den Fundort wurde eine Sperrzone errichtet. (Symbolbild) Sebastian Kahnert/dpa

Bad Dürrenberg - Die Weltkriegsbombe im Bad Dürrenberger Ortsteil Tollwitz (Saalekreis) ist erfolgreich entschärft worden. Alle Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen seien aufgehoben, teilte eine Landkreissprecherin mit.

Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Sondierungsarbeiten für den Bau einer Fernwärmetrasse gefunden worden. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Sperrkreis mit einem Radius von 750 Metern eingerichtet. Dieser schließt die Ortslagen Tollwitz, Ragwitz und Kauern ein. Eine Grundschule und ein Kindergarten blieben geschlossen.