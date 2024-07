"Planeten-Killer" Riesiger Asteroid verpasst nur knapp die Erde: Nasa mit spannender Beobachtung

Ein Asteroid hat in einem für den Weltraum eher kleinen Abstand die Erde passiert. Währenddessen machte die Nasa eine interessante Beobachtung.

Magdeburg. - Die Erde ist nur knapp einer Kollision mit einem Asteroiden entgangen. Dies berichtet unter anderem die Frankfurter Rundschau.

Asteroid fliegt an Erde vorbei: Nasa macht spannende Entdeckung

Am 27. Juni sei der Asteroid mit dem Namen "2011 UL21" an der Erde in einer Entfernung von lediglich 6,6 Millionen Kilometern vorbeigerauscht. Für die Größenverhältnisse im Weltall sei diese Entfernung nur ein Katzensprung. Aber: Gefahr für die Erde habe zu keiner Zeit bestanden.

Es war laut Medienberichten das erste Mal, dass der Asteroid nahe genug an der Erde vorbeizog, um per Radar beobachtet zu werden. Dabei sei festgestellt worden, dass der Asteroid annähernd rund und ein sogenannter Doppelasteroid ist. "2011 UL21" werde von einem kleineren Asteroiden im Abstand von circa drei Kilometern umkreist.

Die Nasa schätzte den Asteroiden als sogenannten "Planeten-Killer" ein. So werden Himmelsgestirne ab einer Größe von rund einem Kilometer genannt. "2011 UL21" ist etwa zweieinhalb Kilometer groß. Schon ein Kilometer große Asteroiden können einen Einschlagskrater von zehn Kilometern anrichten und somit zur Gefahr werden kann. Der laut Experten für das Massenaussterben der Land-Dinosaurier verantwortliche Asteroid hatte beispielsweise einen Durchmesser von mindestens zehn Kilometern.

