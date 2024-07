Halle (dpa/sa) - Insgesamt sieben Asteroiden tragen aktuell Namen von Gemeinden aus Sachsen-Anhalt. Dazu zählen die Orte Magdeburg, Sommersdorf, Wittenberg, Mansfeld, Sangerhausen, Eisleben und Petersberg, wie das Statistische Landesamt in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken mitteilte. Die Daten stammen vom Minor Planet Center (MPC) in den USA, das von der Nasa gegründet wurde. Aktuell werden dort rund 25 000 Objekte mit einem Namen geführt. In der Regel haben Entdecker von Asteroiden ein Vorschlagsrecht für einen Namen, der vom MPC aber offiziell genehmigt werden muss.