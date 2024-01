Rainer Baldofski hat am 21. Januar 2024 am Nachthimmel über seinem Garten in Muldenstein einen Asteroiden beobachten können.

Muldenstein/MZ. - Zufall? Glückstreffer? Rainer Baldofski will beides gelten lassen. Und ist stolz auf das, was die Überwachungskamera am Himmel über seinem Grundstück in Muldenstein aufgezeichnet hat. Am frühen Sonntagmorgen ist auf dem Videomaterial ein heller Lichtschein zu erkennen. Gegen 1.32 Uhr hat die Kamera die Bewegung erfasst.