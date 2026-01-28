Das Wetter bleibt in Berlin und Brandenburg beständig frostig und es wird sogar wieder kälter. Stellenweise können die Temperaturen auf bis zu minus 7 Grad fallen.

Berlin/Potsdam - Erneut ist am Mittwoch aufgrund von Glätte und Minustemperaturen in Berlin und Brandenburg Vorsicht geboten. Grund dafür ist leichter Frost in der Nacht bei Temperaturen zwischen minus 1 und minus 4 Grad, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Laufe des Tages kommen lokal kleine Mengen Schneegriesel und gefrierender Sprühregen dazu.

Dennoch bleibt es meist dicht bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen schwanken zwischen minus 1 und 2 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kommt laut DWD Hochnebel dazu. Die Temperaturen fallen dann wieder auf minus 1 bis minus 3 Grad.

Die Nächte werden wieder frostiger

Am Donnerstag wird es hingegen wieder kälter. Bei Höchsttemperaturen zwischen minus 2 und 0 Grad im Tagesverlauf bleibt es stark bewölkt. Im Süden Brandenburgs ist laut den Wetterexperten sogar Schnee möglich. Das bleibt auch in der Nacht auf Freitag so, wenn die Temperaturen sogar auf frostige minus 3 bis minus 6 Grad fallen.

Zu den minus 3 bis minus 1 Grad am Freitag gesellt sich hingegen kein Schnee dazu, es bleibt demnach niederschlagsfrei. Noch einmal etwas kälter wird es in der Nacht zum Samstag. Dann können die Temperaturen laut DWD sogar auf bis zu minus 7 Grad fallen.