  3. Winterwetter: Kein Unterricht in Schulen im Landkreis Vechta wegen Schnees

Winterwetter Kein Unterricht in Schulen im Landkreis Vechta wegen Schnees

Der Winter hat Niedersachsen weiter fest im Griff. Das hat auch Auswirkungen für einige Schülerinnen und Schüler.

Von dpa 28.01.2026, 06:50
In den Schulen im Landkreis Vechta findet heute kein Unterricht statt. (Symbolbild)
Vechta - Wegen Schnee und Glätte bleiben im Landkreis Vechta die Schulen geschlossen. Der Präsenzunterricht an den allgemein- und berufsbildenden Schulen falle heute aus, teilte der Landkreis mit. Der Schülertransport findet nicht statt.

Schon in den vergangenen Tagen ist in einigen Landkreisen in Niedersachsen witterungsbedingt der Unterricht ausgefallen.