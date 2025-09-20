Drohnen über militärischen Einrichtungen: Die Zahl der Vorfälle sinkt zwar, doch die Unsicherheit bleibt. Die Polizei in Halle untersucht gerade einen Sicherheitsvorfall bei Zeitz.

In Sachsen-Anhalt werden immer wieder Drohnen auch über militärischen Einrichtungen gesichtet. (Archivbild)

Magdeburg - Über militärischen Anlagen in Sachsen-Anhalt sind auch in diesem Jahr weiterhin Vorfälle mit Drohnen registriert worden. Den Sicherheitsbehörden lägen aber keine verifizierten Erkenntnisse darüber vor, dass die Drohnenflüge von russischen Geheimdiensten ausgegangen seien, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit.

Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion hervorgeht, wurden im ersten Halbjahr bisher zwei Vorfälle mit Drohnen über militärischen Anlagen in Sachsen-Anhalt registriert. Im Jahr zuvor waren es demnach vier Vorfälle, 2023 sogar 29 Fälle. Damals wurden am Bundeswehrstandort in Klietz mehrere Tausend ukrainische Soldaten ausgebildet.

Mann wird auf Übungsplatz bei Zeitz aufgegriffen

„Die Sichtung von Drohnen über Truppenübungsplätzen, während dort ukrainische Soldaten ausgebildet wurden, legt zumindest die Vermutung nahe, dass es sich um eine geheimdienstliche Aktion gehandelt haben könnte“, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Die Hypothese könne aber weder belegt noch widerlegt werden.

Derzeit untersucht die Polizeiinspektion Halle einen Vorfall auf einem Truppenübungsplatz bei Zeitz (Burgenlandkreis). Dort war am Mittwoch ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Auto während einer Übung von Soldaten aufgegriffen und kontrolliert worden. Die genauen Hintergründe sind noch unbekannt.