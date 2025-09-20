Am vorletzten Renntag der Saison 2025 auf der Galopprennbahn Hoppegarten schlägt erneut ein Favorit zu. Was Jockey und Besitzer über die Stute sagen.

Hoppegarten - Die vierjährige Stute Romance of Lips mit Jockey Mikki Cadeddu hat das Hauptereignis beim Renntag der Wirtschaft gewonnen. Das Duo setzte sich auf der Galopprennbahn Hoppegarten als 19:10-Favorit in einem packenden Finale sicher mit einer Dreiviertellänge gegen Windfang mit David Liska und Va bene mit Leon Wolff im Sattel durch.

Damit gestaltete die Fuchsstute in dem mit 11.500 Euro dotierten Preis von aveato über 1.800 Meter auch ihren dritten Saisonstart zu einem Sieg. „Ich hatte unterwegs stets ein gutes Gefühl. Mein Pferd besitzt großen Kampfgeist und sollte noch mehr zu bieten haben. Das allerdings auf Distanzen von 2.200 Metern“, sagte Jockey Cadeddu.

Besitzer Mario Meissner vom Rennstall Germanius ergänzte: „Unsere Stute ist ein spätreifes, großrahmiges Pferd und verfügt über einen beeindruckenden Galoppsprung von 7,8 Meter.“ Romance of Lips wird von Eva Fabianova in Hoppegarten trainiert. Mit dem Renntag der Deutschen Einheit am 3. Oktober endet die Saison auf der traditionsreichen Rennbahn Hoppegarten.