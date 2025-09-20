Berlin - Die BR Volleys haben Liga-Konkurrent Energiequelle Netzhoppers KW im zweiten Testspiel der Vorbereitung besiegt. Der Rekordmeister schlug die Brandenburger im Horst-Korber-Sportzentrum mit 4:0 (25:23, 25:16, 31:29, 15:10). Für den Test wurde sich auf einen zusätzlichen Satz bis 15 verständigt. Erfolgreichster Angreifer bei den Volleys war Nolan Flexen mit 20 Punkten.

Ihr erstes Testspiel hatten die Berliner am vergangenen Wochenende gegen den tschechischen Club Dukla Liberec verloren. Dem Hauptstadtclub fehlen weiter einige Akteure und Cheftrainer Joel Banks, die aktuell noch für ihre Nationalteams bei der WM im Einsatz sind. Die deutschen Nationalspieler Moritz Reichert und Florian Krage-Brewitz bekommen nach dem WM-Aus noch eine kleine Pause.